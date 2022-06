Referendum giustizia senza quorum, oggi spoglio amministrative 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Referendum sulla giustizia senza quorum mentre inizia oggi alle 14 lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative 2022. Il flop dei Referendum è stato segnato da un’affluenza rimasta ieri per tutto il giorno sotto il 20% e ora intorno al 20,8. I cinque quesiti – sull’abolizione della legge Severino, sulla limitazione della custodia cautelare, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sul voto dei membri laici dei Consigli giudiziari nella valutazione dei magistrati, sull’abolizione della raccolta firme per l’elezione dei togati al Csm – non hanno spinto gli italiani alle urne. “Grazie ai 10 milioni di italiani che hanno scelto di votare per cambiare la giustizia. È nostro dovere ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) –sullamentre iniziaalle 14 lodelle schede delle elezioni. Il flop deiè stato segnato da un’affluenza rimasta ieri per tutto il giorno sotto il 20% e ora intorno al 20,8. I cinque quesiti – sull’abolizione della legge Severino, sulla limitazione della custodia cautelare, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sul voto dei membri laici dei Consigli giudiziari nella valutazione dei magistrati, sull’abolizione della raccolta firme per l’elezione dei togati al Csm – non hanno spinto gli italiani alle urne. “Grazie ai 10 milioni di italiani che hanno scelto di votare per cambiare la. È nostro dovere ...

Pubblicità

emmabonino : Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amminis… - senborgonzoni : “Qualcuno ha lottato per il tuo diritto di voto. Usalo.” #Referendum #giustizia #voto #comunali #SBAnthony - VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - Bertolca10 : Manco a dirlo, i referendum sulla giustizia naufragano nella domenica estiva. Quorum da vedere col binocolo (afflue… - chiccodigrano : RT @tempoweb: #REFERENDUMGIUSTIZIA Flop #affluenza e #quorum lontano. La Lega si scaglia contro censura e caos seggi: 'Vergognoso' #12giugn… -