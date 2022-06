Referendum | Conte | “Quesiti nascondevano vendetta politica contro magistratura”

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “I cittadini sono stati chiamati alle urne per votare cinquepresentati come la soluzione di tutti i mali della giustizia. In realtà, più che un serio tentativo di riformare la giustizia e migliorare il servizio ai cittadini, ireferendariunadellala”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe, commentando l’esito delsulla giustizia. “I cittadini l’hanno capito, con il risultato che questo passaggio referendario è il meno partecipato di sempre. Allora non si dica che siamo davanti alla crisi deie della democrazia diretta. Siamo di fronte alla crisi di unapiù attenta a ...

petergomezblog : Referendum giustizia, Conte: “Sembrano una vendetta della politica nei confronti della magistratura. Suggerisco di… - fattoquotidiano : “I cinque referendum sembrano esprimere una sorta di vendetta della politica nei confronti della magistratura“. Le… - NicolaPorro : A meno di una settimana dal #referendum sulla giustizia ecco le esilaranti prese di posizione del leader dem e di q… - Ori254 : RT @FataMarina1: Avvisate Meloni, Salvini, Renzi, Calenda e Berlusconi: i referendum che hanno sostenuto sono una debacle storica. Chissà s… - mickycaruso : RT @FataMarina1: Avvisate Meloni, Salvini, Renzi, Calenda e Berlusconi: i referendum che hanno sostenuto sono una debacle storica. Chissà s… -

...premiato la linea che chiede una riforma in Parlamento e non a colpi di abrogazioni via. ... Il sodalizio con Giuseppequi non sembra essere stato benedetto dal voto. Già in Liguria, ...... Giuseppe."I cittadini l'hanno capito, con il risultato che questo passaggio referendario è il meno partecipato di sempre. Allora non si dica che siamo davanti alla crisi deie della ... Referendum giustizia, Conte scherza con i giornalisti all’arrivo ai seggi: “Vi state annoiando… Roma, 13 giu. (askanews) - "I cittadini sono stati chiamati alle urne per votare cinque referendum presentati come la soluzione di tutti i mali della giustizia. In realtà, più che un serio tentativo d ...“I cittadini – scrive invece su Facebook il leader M5S Giuseppe Conte - sono stati chiamati alle urne per votare cinque referendum presentati come la soluzione di tutti i mali della giustizia. In ...