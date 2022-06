Quattordicesima a luglio, ipotesi aumento per una categoria di beneficiari (Di lunedì 13 giugno 2022) Quattordicesima rafforzata ai pensionati che ne hanno diritto. È la richiesta avanzata dai sindacati al Governo per difendere il potere d’acquisto delle pensioni e migliorare le condizioni economiche di coloro che hanno un reddito mensile fino a 1500 euro. Il decreto Aiuti ha già riconosciuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 13 giugno 2022)rafforzata ai pensionati che ne hanno diritto. È la richiesta avanzata dai sindacati al Governo per difendere il potere d’acquisto delle pensioni e migliorare le condizioni economiche di coloro che hanno un reddito mensile fino a 1500 euro. Il decreto Aiuti ha già riconosciuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

TrendOnline : #Pensioni di #Luglio 2022: maxi-assegno in arrivo! Fino a 855€ in più sui trattamenti pensionistici! Ma attenzione,… - uno_dei_tanti_ : @GuiducciLuigi Ma c’è il bonus di luglio e la quattordicesima. Siete matti? - TrendOnline : Aumenti #bustapaga a giugno e luglio, ma non per tutti! ???? Leggi l’articolo per scoprire chi sono i fortunati che r… - AleBianchi82 : RT @ICompetitivita: ?? SAVE THE DATE ?? “#ENERGIA??: le ricette dell’#innovazione per un menù da riscrivere”. ?? Appuntamento il 6 luglio, a… - Laura12974 : RT @ICompetitivita: ?? SAVE THE DATE ?? “#ENERGIA??: le ricette dell’#innovazione per un menù da riscrivere”. ?? Appuntamento il 6 luglio, a… -