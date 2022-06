Omolade trovato senza vita in auto: addio all’ex calciatore di Torino e Treviso (Di lunedì 13 giugno 2022) Pessime notizie dalla Sicilia: questa mattina è stato trovato, in auto a Ballarò, il corpo senza vita di Omolade, ex calciatore di Torino e Treviso. Dopo le esperienze in Serie A e Serie B, il nigeriano, 39enne, ha disputato la sua ultima stagione in Sicilia, nell’Altofonte. Sul corpo del calciatore non sono state trovate lesioni esterne ed è quindi stata esclusa la morte violenta. Omolade avrebbe dovuto fare un controllo oggi in ospedale a causa di un problema alla gamba che non era riuscito a risolvere. Il calciatore non riusciva a camminare, quindi è salito in macchina con un amico che lo avrebbe dovuto accompagnare al Policlinico. In auto avrebbe accusato un malore e quando sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Pessime notizie dalla Sicilia: questa mattina è stato, ina Ballarò, il corpodi, exdi. Dopo le esperienze in Serie A e Serie B, il nigeriano, 39enne, ha disputato la sua ultima stagione in Sicilia, nell’Altofonte. Sul corpo delnon sono state trovate lesioni esterne ed è quindi stata esclusa la morte violenta.avrebbe dovuto fare un controllo oggi in ospedale a causa di un problema alla gamba che non era riuscito a risolvere. Ilnon riusciva a camminare, quindi è salito in macchina con un amico che lo avrebbe dovuto accompagnare al Policlinico. Inavrebbe accusato un malore e quando sono ...

