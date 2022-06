Napoli, il futuro di Fabian Ruiz in azzurro ancora in bilico (Di lunedì 13 giugno 2022) Ci sono versioni discordanti riguardo un possibile rinnovo di Fabian Ruiz. La Gazzetta dello Sport fa sapere che gli agenti dello spagnolo si lamentano che durante l'intera stagione il Napoli non ha voluto parlare di un rinnovo di contratto,mentre il club azzurro sostiene che la proposta è stata fatta e rifiutata da Fabian Ruiz. Sul calciatore spagnolo ci sono gli occhi di diversi club come Real Madrid, Atletico e Barcellona. In caso di addio, la società partenopea avrebbe messo gli occhi su Barak centrocampista del Verona. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Ci sono versioni discordanti riguardo un possibile rinnovo di. La Gazzetta dello Sport fa sapere che gli agenti dello spagnolo si lamentano che durante l'intera stagione ilnon ha voluto parlare di un rinnovo di contratto,mentre il clubsostiene che la proposta è stata fatta e rifiutata da. Sul calciatore spagnolo ci sono gli occhi di diversi club come Real Madrid, Atletico e Barcellona. In caso di addio, la società partenopea avrebbe messo gli occhi su Barak centrocampista del Verona.

