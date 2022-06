IFAB | UFFICIALE | le 5 sostituzioni diventano permanenti

(Di lunedì 13 giugno 2022) . Erano state introdotte durante la pandemia Le 5entrano a far parte in maniera permanente del regolamento FIFA. La decisione definitiva è stata dell’, l’International Football Association Board, che è stata presieduta dal presidente della FIFA Gianni Infantino. Confermati anche i tre slot, oltre a quello nell’intervallo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nella riunione odierna, l'IFAB ha accolto le raccomandazioni del Football and Technical Advisory Panels e il forte sostegno dell'intera comunità calcistica, introducendo questa opzione in modo permanente.