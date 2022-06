Francia, coalizione Macron sopra a Melenchon solo del +0,09% (Di lunedì 13 giugno 2022) Bisognerà attendere il secondo turno delle legislative in programma domenica per sapere se il presidente francese Emmanuel Macron potrà mantenere la maggioranza assoluta, dopo che ieri al primo turno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Bisognerà attendere il secondo turno delle legislative in programma domenica per sapere se il presidente francese Emmanuelpotrà mantenere la maggioranza assoluta, dopo che ieri al primo turno ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FRANCIA | Al primo turno delle legislative la coalizione di Macron ha ottenuto solo lo 0,09% in più dell'alleanza d… - demagistris : Francia primi exit-poll Me'lenchon avanti 26,20% contro 25,80% di - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: FRANCIA | Al primo turno delle legislative la coalizione di Macron ha ottenuto solo lo 0,09% in più dell'alleanza di sini… - MoltoBenone : RT @Agenzia_Ansa: FRANCIA | Al primo turno delle legislative la coalizione di Macron ha ottenuto solo lo 0,09% in più dell'alleanza di sini… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: FRANCIA | Al primo turno delle legislative la coalizione di Macron ha ottenuto solo lo 0,09% in più dell'alleanza di sini… -