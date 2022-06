Fedez | gli audio strazianti con lo psicologo dopo la scoperta del tumore | “Non voglio morire”

Pubblicità

AriannaCeraolo : RT @aleblueskyeyes: Sono gli audio di un ragazzo disperato che pensa che morirà. La malattia ti prende a sberle, ti fa fare bilanci, rivalu… - Affaritaliani : Fedez: 'Ho paura di morire', il cantante pubblica gli audio con lo psicologo - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #Fedez pubblica gli audio dallo psicologo quando ha scoperto di avere un tumore: “Non voglio morire, i miei figli non si… - ettore_lore : @kumbiaerumba @LaBombetta76 @strozzabistex @filippo28155236 @m_ccini @MatteoRedaelli8 @Clutcher @CicalaDanilo… - darkskywriter : Il giudizio su Fedez che pubblica gli audio col suo psicologo dipende dalla propria concezione del dolore (esperien… -

, su Instagram scorronoscatti di Leone e Vittoria, poi la dedica a Chiara Ferragni Mentre scorronoscatti dei piccoli Leone e Vittoria, il rapper parla anche della moglie, Chiara ...Paolo Giordano per www.ilgiornale.itchiara ferragni 4 In fondo riesce sempre a prendersi la scena. Quello diè un caso che diventerà giurisprudenza nel nuovo codice della comunicazione che si sta (ri)scrivendo in questi anni.«La vita senza amore dimmi tu che vita è», canta Fedez in quello che si può già definire senza timore il tormentone dell'estate. La dolce vita (con Tananai ..."Un gesto di grande condivisione, utilissimo per chi si vegogna della propria maltatia", dice Anna Costantini, numero uno dell'Unità operativa di Psiconcologia del Sant'Andrea di Roma ...