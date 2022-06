Fabio Ridolfi ha iniziato la sedazione profonda (Di lunedì 13 giugno 2022) Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), che aveva ottenuto l'assenso del Comitato Etico Regione Marche al suicidio medicalmente assistito per poi fermarsi sulla mancata indicazione del farmaco, ha iniziato il percorso di... Leggi su today (Di lunedì 13 giugno 2022), il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), che aveva ottenuto l'assenso del Comitato Etico Regione Marche al suicidio medicalmente assistito per poi fermarsi sulla mancata indicazione del farmaco, hail percorso di...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' iniziata la sedazione profonda per Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), inchiodato a letto da… - marcocappato : Fabio Ridolfi ha denunciato di aver scelto lo strazio della sedazione profonda a causa del menefreghismo del Sistem… - Agenzia_Ansa : Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano immobilizzato da 18 anni per una tetraparesi 'ha scelto di porre fine alle sue… - Blowjoint : Free at last. Buon viaggio, Fabio. - Blowjoint : Buon viaggio, Fabio. -