Ex premier russo Kasianov | se l' Ucraina cade toccherà ai Baltici

(Di lunedì 13 giugno 2022) Mikhail, ex primo ministro, anzi il primodi Vladimir Putin all'inizio degli anni 2000, oggi dissidente, parla il 9 giugno all'agenzia France Presse via Zoom da una località non ...

Agenzia askanews

Mikhail Kasianov, ex primo ministro, anzi il primodi Vladimir Putin all'inizio degli anni 2000, oggi dissidente, parla il 9 giugno all'agenzia France Presse via Zoom da una località non comunita. Per Kasianov, l'Occidente ...'Quando ho visto quella riunione del Consiglio di sicurezza, ho finalmente capito che si', ci sarebbe stata una guerra', ha detto. 'Conosco queste persone e guardandole ho visto che Putin non ... Ucraina, ex premier russo Kasyanov: non riconosco più Putin Roma, 13 giu. (askanews) - Mikhail Kasianov, ex primo ministro russo, anzi il primo premier di Vladimir Putin all'inizio degli anni 2000, ...La guerra in Ucraina: ecco gli avvenimenti di oggi. 10.36 «L'Africa ha enormi potenzialità», ma «in questa fase ci preoccupano molto alcune fragilità e le ...