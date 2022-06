Eutanasia, morto Fabio Ridolfi: aveva avviato oggi la sedazione profonda (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – La famiglia comunica la morte di Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), che ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggio aveva avviato la sedazione profonda. La famiglia annuncia lo svolgimento dei funerali in forma privata e chiede alla stampa il rispetto della privacy. Fabio, immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, stava tentando con l’assistenza legale dell’Associazione Luca Coscioni l’accesso al suicidio assistito, possibile in Italia per le persone nelle sue condizioni, come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale Antoniani/Cappato. Dopo una lunghissima attesa, il 19 maggio scorso aveva ottenuto il via libera dal Comitato etico che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – La famiglia comunica la morte di, il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), che ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggiola. La famiglia annuncia lo svolgimento dei funerali in forma privata e chiede alla stampa il rispetto della privacy., immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, stava tentando con l’assistenza legale dell’Associazione Luca Coscioni l’accesso al suicidio assistito, possibile in Italia per le persone nelle sue condizioni, come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale Antoniani/Cappato. Dopo una lunghissima attesa, il 19 maggio scorsoottenuto il via libera dal Comitato etico che ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Fine vita, è morto Fabio Ridolfi: per 18 anni immobilizzato in un letto per una tetraparesi | Aveva iniziato la sed… - _MicroMega_ : L'annuncio dato dalla famiglia. La morte è avvenuta attraverso l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e… - AntoneloFoti : RT @Cristina6013: E' morto Fabio Ridolfi, nel pomeriggio era entrato in sedazione profonda. ???????? Un grande dolore accomunato a un grande so… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: 'Fabio Ridolfi è morto senza soffrire, dopo ore di sedazione e non immediatamente come avrebbe voluto'. La morte di #Fab… - borca_stefania : RT @ProfCampagna: 'Fabio Ridolfi è morto senza soffrire, dopo ore di sedazione e non immediatamente come avrebbe voluto'. La morte di #Fab… -