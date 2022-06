È morto, dopo aver scelto la sedazione profonda, Fabio Ridolfi (Di lunedì 13 giugno 2022) È morto Fabio Ridolfi, un uomo di 46 anni da 18 immobilizzato a causa di una patologia irreversibile. Benché avesse i requisiti per accedere al suicidio assistito, dopo i ritardi e l’ostruzionismo dell’Azienda sanitaria delle Marche, aveva scelto la morte Leggi su ilpost (Di lunedì 13 giugno 2022) È, un uomo di 46 anni da 18 immobilizzato a causa di una patologia irreversibile. Benché avesse i requisiti per accedere al suicidio assistito,i ritardi e l’ostruzionismo dell’Azienda sanitaria delle Marche, avevala morte

