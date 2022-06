Da Captain America a Buzz: tutti gli eroi di Chris Evans (Di lunedì 13 giugno 2022) Ad oggi, Chris Evans è noto come volto iconico dell’universo Marvel poiché ha dato vita a Captain America. Ma, nel suo cuore, c’è sempre stato un piccolo spazio destinato agli eroi: l’ultimo è animato e arriva dal mondo di Toy Story. A detta di Chris Evans, Captain America e Buzz avrebbero diversi punti in comune. Il più evidente è il suo coinvolgimento. Per anni, infatti, l’attore ha interpretato il primo Vendicatore della Marvel, un superuomo esperimento della Seconda Guerra Mondiale e ibernato per anni per poi tornare in gioco e guidare gli Avengers in battaglie intergalattiche. Ma quei giorni sembrano essere (forse) un lontano ricordo per l’attore, sempre più impegnato nel mondo del cinema. Chris ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 giugno 2022) Ad oggi,è noto come volto iconico dell’universo Marvel poiché ha dato vita a. Ma, nel suo cuore, c’è sempre stato un piccolo spazio destinato agli: l’ultimo è animato e arriva dal mondo di Toy Story. A detta diavrebbero diversi punti in comune. Il più evidente è il suo coinvolgimento. Per anni, infatti, l’attore ha interpretato il primo Vendicatore della Marvel, un superuomo esperimento della Seconda Guerra Mondiale e ibernato per anni per poi tornare in gioco e guidare gli Avengers in battaglie intergalattiche. Ma quei giorni sembrano essere (forse) un lontano ricordo per l’attore, sempre più impegnato nel mondo del cinema....

