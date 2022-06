Cagliari | Keita si svincola a breve | la clausola speciale nel contratto

(Di lunedì 13 giugno 2022)Balde pronto arsi adalgrazie ad unanel proprio. I dettagli Ci sono tanti giocatori che lasceranno il, vista la non disposizione a scendere in B. Uno di questi è il senegaleseBalde, che potrebbe rimanere a giocare nel massimo campionato. Gianluca Di Marzio conferma chesi svincolerà nei prossimi giorni per trovare una nuova sistemazione, potendosi liberare entro il 30 giugno per unache scatta in caso di retrocessione nel campionato cadetto. Voci anche su un possibile trasferimento in Turchia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

