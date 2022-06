Autogestione scuola, docente gioca a carte con gli studenti e dirigente lo sanziona. E’ lecito? Si pronuncia la Corte di Cassazione (Di lunedì 13 giugno 2022) Confermate nei tre gradi di giudizio le sanzioni disciplinari (censura e sospensione dall'insegnamento per un giorno) irrogate dalla dirigente scolastica di un Liceo Scientifico Statale a un docente che aveva partecipato al gioco a carte a scuola, anche se l’evento si era verificato in occasione dell'Autogestione. Lo ha stabilito la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza 09 giugno 2022, n. 18598). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) Confermate nei tre gradi di giudizio le sanzioni disciplinari (censura e sospensione dall'insegnamento per un giorno) irrogate dallascolastica di un Liceo Scientifico Statale a unche aveva partecipato al gioco a, anche se l’evento si era verificato in occasione dell'. Lo ha stabilito la VI Sezione Civile delladi(Ordinanza 09 giugno 2022, n. 18598). L'articolo .

