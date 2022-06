Amministrative Pozzuoli | affluenza in calo

Pubblicità

Urne aperte dalle 7 alle 23 quest'oggi per il Referendum sulla giustizia e per le2022. Sono 13 i comuni nell'area metropolitana di Napoli che eleggeranno un nuovo sindaco:, Acerra, Portici, Somma Vesuviana, Sant'Antimo, Nola, Ischia, Barano d'Ischia, ...... Capua, Mondragone, Acerra, Ischia, Nola, Portici,, Sant'Antimo, Somma Vesuviana, Agropoli, Mercato San Severino e Nocera Inferiore. Nell'Avellinese lealle urne, tra gli ... “POZZUOLI”, Risultati Elezioni Comune “POZZUOLI” del 12 Giugno 2022: affluenza, voti in tempo reale, elezione sindaco Comune di “POZZUOLI”. Diretta elezioni “POZZUOLI” Sullo sfondo inchieste giudiziarie come quella recente sul Rione Terra e una scissione nel Pd con due coalizione di centrosinistra. A cura di Redazione Napoli. Attiva le notifiche per ricevere gli agg ...Nello dettaglio sono 14 in provincia di Avellino, 11 nel Beneventano, 17 in provincia di Caserta, 34 in quella di Salerno e 13 nell'area metropolitana di Napoli. Napoli, 12 giugno 2022 - Campania al v ...