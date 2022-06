Amministrative a Verona, Damiano Tommasi in vantaggio: 'Segnavo poco, non sono abituato a esultare' (Di lunedì 13 giugno 2022) Per il risultato reale, occorre attendere lo scrutinio. Ma intanto, a Verona , il candidato sindaco del centro - sinistra, Damiano Tommasi , può dirsi soddisfatto. In base agli exit poll, l'ex ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) Per il risultato reale, occorre attendere lo scrutinio. Ma intanto, a, il candidato sindaco del centro - sinistra,, può dirsi soddisfatto. In base agli exit poll, l'ex ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Elezioni amministrative 2022 Exit poll #Verona - infoitinterno : Amministrative Verona, l'ovazione per Damiano Tommasi in vantaggio sugli exit pool - Il Sole 24 ORE - MercPat : RT @jimmomo: Genova 38-44 Verona 49,6-55 Parma 45,6-51,7 L'Aquila 59-64,7 Palermo 39-42 Divario di 3-6 punti: affluenza per referendum segu… - pinkqvenn : A Verona per la prima volta dopo 70 anni sta vincendo la sinistra alle amministrative. Sento aria di cambiamento. F… - walter63631215 : RT @PioggiaBlu23: Vorrei avere la residenza a #Verona per votare #Tommasi Sindaco, in favore di una città bellissima da ripulire dal marci… -