Amber Heard parla per la prima volta in TV dopo il processo (Di lunedì 13 giugno 2022) La prima intervista di Amber Heard dopo il processo Amber Heard era stata citata in giudizio da Johnny Depp per diffamazione. dopo lunghe giornate in tribunale, la giuria ha decretato l’attore vincitore della causa. È stato deciso che Amber dovrà pagare a Johnny 15 milioni di dollari come risarcimento a fronte dei 100 milioni chiesti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 giugno 2022) Laintervista diilera stata citata in giudizio da Johnny Depp per diffamazione.lunghe giornate in tribunale, la giuria ha decretato l’attore vincitore della causa. È stato deciso chedovrà pagare a Johnny 15 milioni di dollari come risarcimento a fronte dei 100 milioni chiesti L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Johnny Depp sarebbe pronto a rinunciare ai milioni di dollari che Amber Heard gli deve in risarcimento se lei rinun… - Novella_2000 : Amber Heard rompe il silenzio: la prima intervista dopo la condanna nel processo contro Johnny Depp - FQMagazineit : Amber Heard rompe il silenzio dopo la sconfitta in tribunale contro Johnny Depp: “Sui social non c’è stata una gius… - matteocarbone0_ : RT @amymarched: L'ironia della Warner Bros che caccia Johnny Depp ma si tiene Ezra Miller e Amber Heard e guardateci adesso - beatandlove : C'è un aggettivo che descrive perfettamente Amber Heard ed è ?RESILIENTE? -