Violino da record: Stradivari battuto all'asta per 14,6 milioni di euro (Di domenica 12 giugno 2022) A un'asta tenuta a New York, un Violino Stradivari di proprietà di un collezionista giapponese ha sfiorato il record di vendita . Lo strumento musicale, risalente al 1714 e utilizzato anche nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) A un'tenuta a New York, undi proprietà di un collezionista giapponese ha sfiorato ildi vendita . Lo strumento musicale, risalente al 1714 e utilizzato anche nella ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Battuto per 14,6 milioni di euro il violino Stradivari usato per registrare la colonna sonora del film 'Il mago di… - anna13031944 : Violino Stradivari all'asta, battuto per 14,6 milioni di euro - Mondo - ANSA - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Battuto per 14,6 milioni di euro il violino Stradivari usato per registrare la colonna sonora del film 'Il mago di Oz'… - ninotelia1 : RT @Agenzia_Ansa: Battuto per 14,6 milioni di euro il violino Stradivari usato per registrare la colonna sonora del film 'Il mago di Oz'… - Rupert669966 : Violino Stradivari all'asta, battuto per 14,6 milioni di euro - Mondo - ANSA -