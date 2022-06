Verona | pronto il sostituto di Simeone | 4 milioni all'Atalanta

Pubblicità

CalcioNews24 : L'#Atalanta pronta ad accelerare per #Ilic ?? - tuttoatalanta : Hellas Verona, pronto un innesto per l'attacco: bloccato Piccoli dell'Atalanta - StevanElevatori : Offriamo un servizio di pronto intervento rapido ed efficace con tecnici attivi h24, 7 giorni su 7, nelle province… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Verona, pronto il riscatto di Simeone: poi Arsenal o Juve - TuttoHellasVer1 : Verona, pronto il riscatto di Simeone: poi Arsenal o Juve -

Calcio News 24

Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, gli orobici starebbero tentando l'accelerata definitiva per portarsi a casa il centrocampista del, beffando così la concorrenza della Lazio, ...Con molte sorprese: Froome non è nemmeno partito, Van Aert è crollato perdendo la maglia gialla, Cattaneo è retrocesso di dieci posizioni, Carlosha colto il suo primo successo da ... Atalanta, pronto l'affondo per Ilic. Accelerata decisiva con il Verona Ilic è uno degli obiettivi principali per il centrocampo dell’Atalanta, pronta ad anticipare la concorrenza. Le ultime Ilic è uno dei principali obiettivi per il centrocampo dell’Atalanta. Secondo qua ...Atalanta-Hellas Verona, possibile cessione di un attaccante da parte della Dea in ambito calciomercato: Gasperini regala l'erede di Simeone ...