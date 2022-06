(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – È stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza ealla ProcuraRepubblica di Salerno, un uomo residente nell’hinterland del territorio napoletano, autore di unoperpetrato qualche giorno fa ai danni di una donna anziana all’internodi Santa MariaPietà a Eboli. La donna, anziana, si era recata nel luogo sacro per assistere allaquando, poco dopo il suo arrivo in parrocchia, è stata avvicinata da un uomo che le ha scippato l’oro che portava addosso la signora. Ad accorgersi dell’accaduto, il parroco che ha inseguito il ladro che si è dato alla fuga, recuperando una catenina d’orosignora. Sul posto sono giunti i carabinieri ...

Pubblicità

salernonotizie : Eboli, ladro inseguito da sacerdote dopo scippo in chiesa: catenina recuperata - radioalfa : Scippo nella chiesa madre di Eboli, il parroco insegue il ladro -

anteprima24.it

nellaSanta Maria della Pietà ad Eboli. Ieri, poco prima dell'inizio della messa, una donna è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato una catenina dal collo mentre era seduta. Il ...Far west inad Eboli . Un malvivente ha rubato un collier ad una donna mentre era ined è fuggito via. Il prete , prima della celebrazione della messa, si è accorto dellomentre la signora derubata ha urlato ed ha inseguito il bandito riuscendo a recuperare il gioiello. ... Scippo in chiesa prima della messa, denunciato un giovane Attimi di paura ad Eboli, dove una donna di 70 anni è stata scippata da un ladro mentre stava pregando in chiesa ...Scippa una catenina d’oro, il parroco lo insegue e lo costringe ad abbandonare il malloppo. E’ accaduto ieri nella Chiesa Madre di Eboli, dedicata a Santa Maria della Pietà. Scippa catenina d’oro ad ...