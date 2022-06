San Paolo d’Argon, va a fuoco una roulotte: intervengono i vigili del fuoco (Di domenica 12 giugno 2022) San Paolo d’Argon. I vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti nelle prime ore di domenica 12 giugno, alle 5.47, in via Ceradello a San Paolo d’Argon per spegnere un incendio. Le fiamme hanno distrutto una roulotte. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area compromessa. Non si registrano feriti. Leggi su bergamonews (Di domenica 12 giugno 2022) San. Ideldi Bergamo sono intervenuti nelle prime ore di domenica 12 giugno, alle 5.47, in via Ceradello a Sanper spegnere un incendio. Le fiamme hanno distrutto una. Spente le fiamme, idelhanno messo in sicurezza l’area compromessa. Non si registrano feriti.

