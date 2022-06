Per gli appassionati di divulgazione scientifica con un linguaggio nuovo adatto alle piattaforme (Di domenica 12 giugno 2022) WHY MEGenere: DocumentarioRegia: Giovanni Caloro e Alessandro Merletti De Palo. Con Pietro Sermonti, Telmo Pievani, Mara Maionchi, Elizabeth Blackburn. Su Amazon Prime Video Mara Maionchi e Pietro Sermonti in un momento di “Why Me”. Perché siamo vivi? Perché ciascuno di noi è fatto proprio così? Dove si colloca la vicenda dell’umanità nella storia dell’universo? Dal catalogo di Prime è spuntata una gemma di conoscenza, con domande, dubbi e risposte tutte da cercare. Why Me, realizzato da Fondazione AIRC, s’interroga sull’imperscrutabile mondo del Dna, dei miliardi di cellule che circolano rendendoci ciò che siamo. Se lo è chiesto l’attore Pietro Sermonti, che durante la lontananza dai palchi causa lockdown ha intrapreso un viaggio nella scienza con l’intento di provare a rendere accessibile il mistero del mondo. La locandina del documentario “Why Me” ... Leggi su iodonna (Di domenica 12 giugno 2022) WHY MEGenere: DocumentarioRegia: Giovanni Caloro e Alessandro Merletti De Palo. Con Pietro Sermonti, Telmo Pievani, Mara Maionchi, Elizabeth Blackburn. Su Amazon Prime Video Mara Maionchi e Pietro Sermonti in un momento di “Why Me”. Perché siamo vivi? Perché ciascuno di noi è fatto proprio così? Dove si colloca la vicenda dell’umanità nella storia dell’universo? Dal catalogo di Prime è spuntata una gemma di conoscenza, con domande, dubbi e risposte tutte da cercare. Why Me, realizzato da Fondazione AIRC, s’interroga sull’imperscrutabile mondo del Dna, dei miliardi di cellule che circolano rendendoci ciò che siamo. Se lo è chiesto l’attore Pietro Sermonti, che durante la lontananza dai palchi causa lockdown ha intrapreso un viaggio nella scienza con l’intento di provare a rendere accessibile il mistero del mondo. La locandina del documentario “Why Me” ...

Pubblicità

elio_vito : L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fa… - fattoquotidiano : L’acqua pubblica torna ai privati. Il referendum tradito Undici anni fa gli italiani votarono per la gestione pubbl… - CarloCalenda : Mi sembra chiaro che Salvini è legato alla Russia in modo indissolubile e poco trasparente. Gli alleati politici e… - ___MariaV___ : RT @HababaAlaa: Per tutti gli amici buongiorno e buona domenica a tutti ??????????????? - cavalierebianc5 : RT @MT_Meli_: Le allucinanti parole di Mattarella sull’astensione rendono chiara una cosa: la battaglia vera era quella del Quirinale. Gli… -