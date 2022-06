LIVE Berrettini-Murray 3-2 | Finale ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break

Leggi su oasport

(Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Il tre volte campione Slam si salva e tiene il servizio annullando tre palle. AD-40 Scappa via la risposta del romano. 40-40 CHE RECUPERO DISULLA PALLA CORTA DI! AD-40 Ottimo prima di. 40-40 Diritto in rete del britannico in uscita dal servizio. AD-40 Prima esterna di. 40-40 In rete la difesa di rovescio di. 30-40 Ace centrale di. 15-40 Prima centrale dello scozzese. 0-40 TRE PALLE! 0-30 DIRITTO LUNGOLINEA A SVENTAGLIO VINCENTE! 0-15 PALLA CORTA VINCENTE DI! 3-1CONFERMATO DA! Quattro chance annullate a ...