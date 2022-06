La Francia sempre più divisa va al voto per l’Assemblea Nazionale (Di domenica 12 giugno 2022) La Francia torna al voto per il secondo round della sua tornata elettorale: il primo turno dell’elezione parlamentare che rinnoverà, tra il primo e il secondo turno previsto per domenica prossima, i 577 membri dell’Assemblea Nazionale. Rieletto per la seconda volta dopo aver sconfitto al ballottaggio Marine Le Pen, il presidente Emmanuel Macron è atteso da una dura sfida InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 12 giugno 2022) Latorna alper il secondo round della sua tornata elettorale: il primo turno dell’elezione parlamentare che rinnoverà, tra il primo e il secondo turno previsto per domenica prossima, i 577 membri del. Rieletto per la seconda volta dopo aver sconfitto al ballottaggio Marine Le Pen, il presidente Emmanuel Macron è atteso da una dura sfida InsideOver.

Pubblicità

EnricoTurcato : ????Probabilmente l’ultimo di #Messi ????Probabilmente l’ultimo di CR7 ???? Il Brasile di Neymar ???? La Francia dal poten… - PazzoFurioso96 : Ma quelli che si indignano per il viaggio di Salvini a #Mosca,sostenendo pure che glielo abbia pagato la #Russia,so… - fernandochocair : Quando gli alleati arrivarono in Francia ea Berlino commisero atrocità con donne tedesche che non c'entravano nulla… - Domysera79 : @ale_rossi87 @Luissss97 Infatti ho scritto la squadra più forte d'Italia. E credo che non ci siano dubbi su quale s… - My7th2 : @AndreaPintore5 @Fede_Spera86 Coach sono straconvinto che ne salterà pochissime. Questo è stato male solo allo Uni… -