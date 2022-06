Johnny Depp, colpo di scena dopo la causa: “Potrebbe rinunciare al risarcimento” (Di domenica 12 giugno 2022) I telespettatori di tutto il mondo hanno seguito attentamente e appassionatamente il processo tra Johnny Deep e Amber Heard in merito alle presunte violenze da una parte e alla presunta diffamazione dall’altra. Alla fine dei giochi, l’attore americano ha trionfato e ora l’ex compagna dovrà risarcirlo per una somma di 8 milioni di euro. Tuttavia, un clamoroso colpo di scena Potrebbe arrivare in queste ore in quanto Depp Potrebbe rinunciare all’importo. Johnny Depp: niente risarcimento per lui? Com’è ormai risaputo da tutti, Amber Heard è stata condannata a risarcire l’ex marito dopo aver perso il processo per diffamazione intentatole dallo stesso Johnny Depp. La cifra ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 giugno 2022) I telespettatori di tutto il mondo hanno seguito attentamente e appassionatamente il processo traDeep e Amber Heard in merito alle presunte violenze da una parte e alla presunta diffamazione dall’altra. Alla fine dei giochi, l’attore americano ha trionfato e ora l’ex compagna dovrà risarcirlo per una somma di 8 milioni di euro. Tuttavia, un clamorosodiarrivare in queste ore in quantoall’importo.: nienteper lui? Com’è ormai risaputo da tutti, Amber Heard è stata condannata a risarcire l’ex maritoaver perso il processo per diffamazione intentatole dallo stesso. La cifra ...

