Incidente nei pressi di Napoli: un morto e 4 feriti (Di domenica 12 giugno 2022) É di un morto e 4 feriti il drammatico bilancio di un Incidente avvenuto a Licola. Nella località della Città Metropolitana, tra Giugliano e Pozzuoli, si sono scontrate deu autovetture poco dopo le 5 del mattino. Incidente Licola: il ragazzo deceduto sarebbe morto sul colpo Le due vetture coinvolte sono state una Renault Clio e una Fiat Panda. Secondo la ricostruzione fornita da Il Mattino sulla sua edizione on line, il conducente dell'auto di fabbricazione francese avrebbe perso la vita sul colpo. Si trattava di un giovane poco più che ventenne. Tra i feriti una ragazza diciottenne che, intubata è stata trasferita in ospedale. Per altri tre giovani, invece, sono stati riscontrate lesioni e traumi. Una delle due vetture è andata anche in fiamme Il lavoro dei soccorritori non è stato ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 12 giugno 2022) É di une 4il drammatico bilancio di unavvenuto a Licola. Nella località della Città Metropolitana, tra Giugliano e Pozzuoli, si sono scontrate deu autovetture poco dopo le 5 del mattino.Licola: il ragazzo deceduto sarebbesul colpo Le due vetture coinvolte sono state una Renault Clio e una Fiat Panda. Secondo la ricostruzione fornita da Il Mattino sulla sua edizione on line, il conducente dell'auto di fabbricazione francese avrebbe perso la vita sul colpo. Si trattava di un giovane poco più che ventenne. Tra iuna ragazza diciottenne che, intubata è stata trasferita in ospedale. Per altri tre giovani, invece, sono stati riscontrate lesioni e traumi. Una delle due vetture è andata anche in fiamme Il lavoro dei soccorritori non è stato ...

