Il giudice respinge la causa contro Cristiano Ronaldo Ex modella lo accusava di stupro (Di domenica 12 giugno 2022) Un giudice distrettuale statunitense ha respinto la causa per stupro contro la stella del calcio Cristiano Ronaldo. Era stata avviata da una donna del Nevada che accusava il calciatore di averla ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Undistrettuale statunitense ha respinto laperla stella del calcio. Era stata avviata da una donna del Nevada cheil calciatore di averla ...

