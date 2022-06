Il difficile futuro di Volodymyr Zelensky (e dell’Ucraina) (Di domenica 12 giugno 2022) Il Capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky è il volto simbolo della resistenza di Kiev all’invasione russa del suo Paese. Giorno dopo giorno Zelensky è riuscito a motivare i suoi connazionali tramite i videomessaggi in cui fa il punto della situazione sul campo di battaglia, parlando anche delle sconfitte e dei momenti di difficoltà. Il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 12 giugno 2022) Il Capo di Stato ucrainoè il volto simbolo della resistenza di Kiev all’invasione russa del suo Paese. Giorno dopo giornoè riuscito a motivare i suoi connazionali tramite i videomessaggi in cui fa il punto della situazione sul campo di battaglia, parlando anche delle sconfitte e dei momenti di difficoltà. Il InsideOver.

Pubblicità

fiory1511 : @jmikrokosmosk Mamma che domanda difficile....??????allora il mio primo amore è Jimin che adoro tantissimo...ma forse… - Meie46562069 : @FabioRoscioli @NunziEnrico @fdragoni In pratica sarebbe difficile, ma non accetto più l'idea che loro decidono cos… - CLAUDIOPACIFIC2 : SOMALIA. Gli estremisti terroristi di Al Shabab e il difficile (impossibile?) cammino della Somalia verso un po' di… - emilianomorgia : @e_pagliarini #CarPlay forse è la più grande rivoluzione degli ultimi tempi. Da quello che ha mostrato #Apple alla… - AntoninoLoRe : Statura, infanzia difficile, trascorsi in Olanda e capacità di segnare in acrobazia: è #Scamacca l'erede di… -