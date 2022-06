Formava un famoso duo comico con l’amico di sempre | ora è rimasto solo | Come sta oggi Gaspare?

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 12 giugno 2022) Nominare Nino Formicola e Andrea Brambilla potrebbe non far tornare in mente granché, ma tutto cambia se invece i due personaggi vengono ricordati con i loro nomi d’arte,e Zuzzurro. Il duoe cabarettistico ha fatto letteralmente furore in televisione tra gli anni ’80 e ’90, tanto che ancorai nostalgici di quel periodo li ricordano con affetto. Purtroppo, da qualche anno a questa parte, i due comici – legatissimi nondal punto di vista artistico – hanno dovuto separarsi per. Il 24 ottobre 2013 è infatti venuto a mancare Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro, affetto da un carcinoma polmonare che ildecise di rendere notoun mese prima della sua dipartita. La sua scomparsa creò un enorme vuoto in Nino ...