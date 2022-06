Fine della scuola: schianto dopo la festa Muore a 19 anni, gravi due ragazzine (Di domenica 12 giugno 2022) L'auto che si è schiantata contro un albero a Signa (Firenze) la notte di venerdì di Lisa Ciardi Doveva essere una serata di festa e di libertà. Per celebrare la Fine della scuola e l'inizio dell'... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) L'auto che si è schiantata contro un albero a Signa (Firenze) la notte di venerdì di Lisa Ciardi Doveva essere una serata die di libertà. Per celebrare lae l'inizio dell'...

