Dramma Orietta Berti | il peso del terribile di una vita segnata

(Di domenica 12 giugno 2022), famosa cantante italiana tra le più amate della storia della musica, dietro il dolce sorriso da madre di famiglia c’è ildi unche la donna ha dovuto affrontare e di cui nessuno sapeva. Una situazione difficile che ha segnato una. Ecco cosa sappiamo. Soprannominata da Silvio Gigli la Capinera d’Emilia (ma più conosciuta come l’Usignolo di Cavriago), nel corso della sua quasi sessantennale carriera ha venduto oltre sedici milioni di dischi, ottenendo di conseguenza cinque dischi d’oro, sette di platino e due d’argento. I suoi dischi sono stati pubblicati anche in diversi paesi del mondo. È stata una delle protagoniste della musica italiana negli anni sessanta e settanta, assieme a Ornella Vanoni, Patty Pravo (la Civetta di ...

Pubblicità

Berti e ilvissuto con la nipote In un'intervista a Il Corriere della SeraBerti ha raccontato di aver vissuto un momento di grandedovuto alla morte di una nipote che, ...IldiNel corso di un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera,Berti si è lasciata andare su un fatto ancora inedito della sua vita. Si tratta di una tragedia di cui ...Orietta Berti ha raccontato di aver perso una persona a lei molto cara e di come questo avvenimento abbia sconvolto la sua vita: lavorare era diventato difficile.Il dramma del conduttore Claudio Lippi confessato in televisione ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa riguarda ...