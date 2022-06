Di Maria alla Juventus: le ultime sull’operazione, c’è distanza (Di domenica 12 giugno 2022) DI Maria – La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su Di Maria, che chiede un ingaggio maggiore rispetto a quanto offerto. Tutti i dettagli offerti dall’edizione odierna della rosea. “L’ultimatum della Juve, ora è chiaro, era un penultimatum, come quelli che vanno forte in politica. Del resto Angel Di Maria vale bene un’attesa, soprattutto in questa fase dell’estate e del mercato. Qualche giorno fa si era parlato di una offerta “prendere o lasciare” dei bianconeri, con risposta richiesta in tempi stretti. Poi però El Fideo non ha detto sì ma nemmeno chiuso la porta e quindi la trattativa resta aperta e il club bianconero resta in attesa”. GdS: “Ecco le distanze tra Di Maria e la Juventus” “Il 34enne argentino con il contratto in scadenza a fine mese è una opportunità troppo ghiotta ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 giugno 2022) DI– La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su Di, che chiede un ingaggio maggiore rispetto a quanto offerto. Tutti i dettagli offerti dall’edizione odierna della rosea. “L’ultimatum della Juve, ora è chiaro, era un penultimatum, come quelli che vanno forte in politica. Del resto Angel Divale bene un’attesa, soprattutto in questa fase dell’estate e del mercato. Qualche giorno fa si era parlato di una offerta “prendere o lasciare” dei bianconeri, con risposta richiesta in tempi stretti. Poi però El Fideo non ha detto sì ma nemmeno chiuso la porta e quindi la trattativa resta aperta e il club bianconero resta in attesa”. GdS: “Ecco le distanze tra Die la” “Il 34enne argentino con il contratto in scadenza a fine mese è una opportunità troppo ghiotta ...

