CM.com – Juve, il casting per gli esterni non si ferma. Dal Portogallo, è sfida al Benfica per Neres | Primapagina (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 19:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Un vecchio pallino che può tornare di moda, nella lunga ed estenuante corsa per attrezzare a dovere la batteria degli esterni d'attacco. Persi Dybala e Bernardeschi, in attesa di una ripresa come quella di Chiesa che dovrà essere all'insegna della prudenza, la Juventus sfoglia la margherita alla ricerca degli interpreti più adatti nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri e compatibili con le esigenze economiche del club. Il nome di David Neres ritorna prepotentemente negli scenari di mercato del club bianconero come alternativa al profilo individuato come obiettivo primario per la fascia destra, Angel Di Maria. La lunga fase di meditazione del calciatore argentino a fronte della (doppia) proposta di Cherubini e l'inserimento del Barcellona hanno ulteriormente rallentato ...

