"Abbiamo un problema". Charles Leclerc, lo sfogo a caldissimo: Ferrari, si mette male (Di domenica 12 giugno 2022) Un doppio zero che fa male, malissimo. E anche molta rabbia, perché la Ferrari sta sprecando un'occasione dopo l'altra, con la macchina tanto competitiva quanto purtroppo inaffidabile. Max Verstappen e la Red Bull stanno approfittando di ogni regalo che giunge da Maranello, mentre Charles Leclerc appare sempre più frustrato: ancora una volta partiva in pole position e non solo non è riuscito a vincere, ma neanche ad arrivare al traguardo. Era già accaduto a Barcellona: a Baku il pilota monegasco era primo con 12 secondi di vantaggio su Verstappen grazie a una strategia indovinata dalla Ferrari (a differenza di Monaco, dove per colpa del muretto Leclerc da sicuro vincitore è arrivato quarto), ma è stato tradito dalla sua F1-75. “Abbiamo un problema di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Un doppio zero che fa, malissimo. E anche molta rabbia, perché lasta sprecando un'occasione dopo l'altra, con la macchina tanto competitiva quanto purtroppo inaffidabile. Max Verstappen e la Red Bull stanno approfittando di ogni regalo che giunge da Maranello, mentreappare sempre più frustrato: ancora una volta partiva in pole position e non solo non è riuscito a vincere, ma neanche ad arrivare al traguardo. Era già accaduto a Barcellona: a Baku il pilota monegasco era primo con 12 secondi di vantaggio su Verstappen grazie a una strategia indovinata dalla(a differenza di Monaco, dove per colpa del murettoda sicuro vincitore è arrivato quarto), ma è stato tradito dalla sua F1-75. “undi ...

