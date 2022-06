VIDEO F1 | Charles Leclerc devastante | quante emozioni nelle qualifiche di Baku!

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022)è stato il dominatore delledel Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il monegasco si conferma padrone della scena contro il cronometro, una costanza in tutte le condizioni. Il #16 del gruppo scatterà domani dalla prima casella della griglia davanti al messicano Sergio Perez ed all’olandese Max Verstappen, rispettivamente in seconda ed in terza piazza davanti allo spagnolo Carlos Sainz che per un paio di minuti ha occupato la leadership provvisoria della Q3. La Rossa deve ora concretizzare in gara quanto fatto sul giro veloce in un tracciato che sulla carta dovrebbe favorire le auto austriache. Il condizionale resta d’obbligo alla vigilia di una corsa che storicamente ha regalato parecchie, una sfida dopo la delusione di Monaco. Foto. LPS