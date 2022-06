(Di sabato 11 giugno 2022) Una strana creatura è stata avvistata fuori dzoo di, in Texas, ma non sembrerebbe né un animale né un essere umano. Le telecamere di sicurezza hanno catturato l'immagine di quello che...

Le telecamere di sicurezza hanno catturato l'immagine di quello che sembra essere un "". I funzionari della città affermano che l'immagine diffusa è reale e si sono detti sconcertati dal ... "Uomo lupo" appare allo zoo di Amarillo: "Aiutateci a capire di che si tratta" Una strana creatura è stata avvistata fuori dallo zoo di Amarillo, in Texas, ma non sembrerebbe né un animale né un essere umano. Le telecamere di sicurezza hanno catturato l'immagine di quello che se ...