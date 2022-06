Ultime Notizie – Ovadia | “Lista ‘putiniani’ rivela furore giornalisti di mostrarsi ligi alla linea”

(Di sabato 11 giugno 2022) “Ildeimainstream diè lampante, e ladel Corriere è l’emblema di questa attitudine ridicola e pagliaccesca. Chiunque non è d’accordo con il mainstream è filo Putin. Ma faccio un esempio: una persona di sinistra, come me, come può essere sostenitore di qualcuno che ha un regime economico che si fonda su un sistema oligarchico? O chi è per un mondo fondato sull’uguaglianza sociale, come può essere putiniano? E’ una buffonata”. Lo afferma all’AdnKronos Moni, commentando ladi ‘filo-putiniani’ pubblicata dal Corriere su cui è intervenuto ieri Franco Gabrielli. “Mi sembra di essere tornato all’epoca fascista ‘taci, il nemico ti ascolta’ -osserva l’attore e scrittore- E’ la ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Le forze russe che occupano #Mariupol hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere i cadaveri rimast… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - SupereroiM : #SpiderManNoWayHome #TheMoreFunStuffVersion: uscirà di nuovo al #cinema negli #Usa il prossimo 2 #settembre in una… - CorriereCitta : Incubo dentro casa: l’ex marito si nasconde nel seminterrato per spiarla, poi la perseguita anche al lavoro -

Il Sole 24 ORE

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi La bomba di Dagospia: "Dura da anni, l'hanno occultata". La reazione . Fa nomi e cognomi Alberto Dandolo, il giornalista che pubblica per Dago i suoi ...Gli attualmente positivi sono 620.966, dunque 2.455 in meno nelle24 ore. In totale sono 17.634.065 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.365. I ... Guerra in Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: Ucraina su strada giusta per Europa. Kiev: 300mila ... (ANSA) - ROMA, 11 GIU - Altro colpo di mercato del Bayern Monaco. Il club bavarese ha di fatto chiuso l'acquisto di Ryan Gravenberch, 20enne centrocampista dell'Ajax che è gia nel giro della nazionale ...La WWE ha annunciato pochi giorni fa che la storica leggenda della compagnia John Cena farà il suo ritorno a Monday Night Raw del prossimo 27 Giugno per celebrare il 20 anniversario dal suo debutto ne ...