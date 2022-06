Ultime Notizie – Bonino con la bandiera arcobaleno: “Dove marcia il Pride scoppia la pace, ballate urlate e cantate” (Di sabato 11 giugno 2022) “Dove marcia il Pride scoppia la pace”. Lo dice la leader di +Europa, Emma Bonino, sui suoi canali social, postando una foto con la bandiera arcobaleno in occasione del Roma Pride. “I Pride, nati come rivolta contro le discriminazioni subite dalla comunità LGBTI+ – prosegue la senatrice – oggi sono un termometro attendibile per capire il grado di salute di una democrazia: Dove sfilano nella loro libertà i cittadini, tutti i cittadini, vivono meglio. Dove sono proibiti, censurati o repressi brutalmente, mancano tutte le libertà”. “Per questo oggi, dopo due anni difficili – continua Bonino rivolgendosi alla comunità LGBT – ballate, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) “illa”. Lo dice la leader di +Europa, Emma, sui suoi canali social, postando una foto con lain occasione del Roma. “I, nati come rivolta contro le discriminazioni subite dalla comunità LGBTI+ – prosegue la senatrice – oggi sono un termometro attendibile per capire il grado di salute di una democrazia:sfilano nella loro libertà i cittadini, tutti i cittadini, vivono meglio.sono proibiti, censurati o repressi brutalmente, mancano tutte le libertà”. “Per questo oggi, dopo due anni difficili – continuarivolgendosi alla comunità LGBT –, ...

Pubblicità

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - infocattolica : #BRICS E TESORI ITALIANI, L'INQUIETANTE BILL #GATES E LO IUS SCHOLAE #fede Il redattore di Informazione Cattolica P… - DariaEvet : RT @tradori: +++ NOTIZIARIO ANSIA +++ Ultime notizie dal mondo Putin mangia personalmente il grano ucraino per causare la fame nel mondo…… -

Covid: Veneto, 1.974 nuovi casi e 4 vittime in 24 ore Sono 1.974 i nuovi casi di Covid - 19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore , per un totale di 1.771.601 dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala 4 vittime, con il totale a 14.738. Scendono gli attuali positivi, che sono 28.118, 403 in meno ... Dal weekend torna l'anticiclone africano, farà sempre più caldo ... non ancora molto calde ma soleggiate, dopo il tempo autunnale e 'freddo' delle ultime 48 ore. ... Non sono buone notizie ma il clima è cambiato e questo 2022 sembra proprio l'esempio di quello che sta ... Il Sole 24 ORE News e approfondimenti per il tag: Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di più o negare il consenso a ... Vaccini: Bassetti aggredito da no-vax in locale notturno (ANSA) - GENOVA, 11 GIU - L'infettivologo genovese Matteo Bassetti è stato aggredito da una coppia no-vax che gli ha tirato addosso un cocktail in ... Sono 1.974 i nuovi casi di Covid - 19 registrati in Veneto nelle24 ore , per un totale di 1.771.601 dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala 4 vittime, con il totale a 14.738. Scendono gli attuali positivi, che sono 28.118, 403 in meno ...... non ancora molto calde ma soleggiate, dopo il tempo autunnale e 'freddo' delle48 ore. ... Non sono buonema il clima è cambiato e questo 2022 sembra proprio l'esempio di quello che sta ... Guerra in Ucraina, ultime notizie. Biden: Zelensky non ci volle ascoltare su invasione russa Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di più o negare il consenso a ...(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - L'infettivologo genovese Matteo Bassetti è stato aggredito da una coppia no-vax che gli ha tirato addosso un cocktail in ...