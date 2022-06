(Di sabato 11 giugno 2022) Il conflitto tra Russia e Ucraina si combatte anche sui campi di grano. E le accuse disono sempre più pesanti. «I russi attaccano i campi ucraini di grano con leincendiarie. Così, oltre a creare la crisinel mondo, vogliono anche distruggere il raccolto ucraino. Ildeve essere fermato. Insieme ai nostri partner stiamo cercando al soluzione alla crisi». Lo dichiara Andrii Yermak, capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina. Intanto a, la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, si è recata in un ospedalesono ricoverati i soldati ucraini feriti in battaglia. «Nonostante le ferite, il loro spirito e la loro determinazione ...

Pubblicità

tempoweb : 'Terrorismo alimentare'. L'attacco di #Kiev a #Mosca. Dove cadono le bombe - AgoraMagazLatin : Von der Leyen torna a Kiev: 'Nella prossima settimana il parere sull'adesione all'Unione Europea'. Kiev: 'I russi a… - Gianl1974 : Ol terrorismo alimentare deve essere fermato. Insieme ai nostri partner stiamo cercando al soluzione alla crisi al… - ItalianCroeso : @sole24ore Ma diciamo la verità:Cina e India insieme forniscono quasi il 31% della produzione mondiale di grano nel… - ItalianCroeso : @TgLa7 Ma diciamo la verità:Cina e India insieme per forniscono quasi il 31% della produzione mondiale di grano nel… -

la Repubblica

La notizia arriva dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che a causa del blocco all'export ucraino il mondo rischia di dover affrontare una "grave crisie una ...In un Paese oppresso dall'incubo dele della crisi economica, la parabola azzurra ... La stampa ci va giù pesante L'inizio non brillante non fa altro chedubbi e scetticismo. Gli ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Rilasciati i primi passaporti russi nel sud occupato.. Kiev: "I … Il conflitto tra Russia e Ucraina si combatte anche sui campi di grano. E le accuse di Kiev a Mosca sono sempre più pesanti. «I russi ...Non bastasse la guerra in Ucraina, torna il terrorismo a spaventare l'Europa. Ieri a Berlino un ventinovenne tedesco di origine armene, con la sua auto, è piombato sulla folla nel centralissimo quarti ...