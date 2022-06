“Sei un pezzo di…” Michelle Hunziker senza riserve su Gerry Scotti | Ecco cos’è successo

(Di sabato 11 giugno 2022)si scaglia contro? Le parole della conduttrice lo travolgono lasciando tutti esterrefatti I fan disono rimasti sconvolti per ciò che è accaduto in studio. Un episodio surreale con protagonisti i due conduttori di Striscia La Notizia.è conosciuta da tutti in Italia, nonostante abbia origini svizzere. Una delle conduttrici più amate dal grande pubblico, non solo per il suo talento e la sua bravura, ma soprattutto per il suo splendente sorriso. Latrasmette un’allegria contagiosa a cui difficilmente si riesce a resistere. La conduttrice sta attraversando un periodo difficile. Dopo la dolorosa rottura con il marito Tommaso Trussardi, oggi si ...

Pubblicità

NekOfficial : “Sei solo tu” ha vent’anni. Fu una gioia autentica condividere questo pezzo con Laura. Ricordo ancora l’emozione di… - tru3dom : @elevisconti Brava sei sempre sul pezzo. E colpisci forte, le reazioni sono per questo. Chapeau! ???? Slava Ukraini ???????? - Giorgio_JD78 : Sei un vigliacco pezzo di merda @EnricoLetta Voi tutti appartenenti al gruppo terroristico del @pdnetwork siete de… - fabriz260670 : @Plaid_Medvedev Tu sei un pezzo di merda! - ilbotmaniano : Uno dei momenti più brutti della vita di un uomo è quando sei sul cesso e senti che non hai ancora finito di cagare… -

Il Sole 24 ORE

... e per i prossimimesi lavoreranno incessantemente ai preparativi per il varo ufficiale della ... E soprattutto, per farsi trovare pronti al lancio di un altrochiave nelle strategie con cui ...... in tutto, ma anche l'ambasciata russa in Italia e - tra i nuovi trend - 'l'ingerenza e la ... Ad 'ispirare' ilsarebbe stato il bollettino in questione. Gli italiani citati ma 'non ... Hong Kong rafforza i legami con l’ex madrepatria investendo in cultura Insomma una battuta divertente sulla foto, alla quale, la Hunziker non ha di certo perso tempo a rispondere. “Tu sei sempre un pezzo di…”. Una risposta davvero divertente, che tutti coloro che stavano ...Zell ha pubblicato il suo nuovo singolo “Non sei un eroe”, disponibile dal 10 giugno nelle principali piattaforme digital. Il nuovo pezzo, il secondo dei quattro brani nati in collaborazione con lo ...