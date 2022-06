Pomezia | nasconde un fucile a canne mozze in casa | arrestato 56enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 giugno 2022)va in, in una stanza trasformata in deposito di masserizie, uncon matricola abrasa. Un’arma clandestina, che i Carabinieri della Compagnia dihanno scoperto durante una perquisizione nell’abitazione di quell’uomo che era già noto alle forze dell’ordine. Leggi anche:vano 54 chili di droga, 210 mila euro e armi: scovati grazie al fiuto di ‘Fanda’ e ‘Jackpot’ (VIDEO)perché in possesso di arma clandestina L’uomo, che era già noto alle forze dell’ordine, nel corso di una perquisizione per la ricerca di armi, che è stata effettuata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di, è stato trovato con una ...