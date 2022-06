Papa Francesco, perché usa la sedia a rotelle: qual è la sua malattia (Di sabato 11 giugno 2022) Da tempo Papa Francesco soffre di un problema al ginocchio e le sue condizioni di salute ultimamente sembrano essere sempre più critiche. La sua patologia è peggiorata a tal punto che il Pontefice fa uso della sedia a rotelle. Si parla da ormai qualche settimana di una possibile dimissione dal suo ruolo in Vaticano. E i segnali già ci sono. La malattia di Papa Bergoglio: cos’è la gonalgia La gonalgia è un dolore localizzato al ginocchio. Le cause di questo male sono molteplici così come i sintomi. In generale, chi soffre di gonalgia prova dei forti dolori nell’area interessata e questi nella maggior parte dei casi sono cronici. Spesso insieme al dolore al ginocchio, i pazienti soffrono anche di dolori articolari e fanno fatica a muovere l’arto. A volte, può essere ... Leggi su tvzap (Di sabato 11 giugno 2022) Da temposoffre di un problema al ginocchio e le sue condizioni di salute ultimamente sembrano essere sempre più critiche. La sua patologia è peggiorata a tal punto che il Pontefice fa uso della. Si parla da ormaiche settimana di una possibile dimissione dal suo ruolo in Vaticano. E i segnali già ci sono. LadiBergoglio: cos’è la gonalgia La gonalgia è un dolore localizzato al ginocchio. Le cause di questo male sono molteplici così come i sintomi. In generale, chi soffre di gonalgia prova dei forti dolori nell’area interessata e questi nella maggior parte dei casi sono cronici. Spesso insieme al dolore al ginocchio, i pazienti soffrono anche di dolori articolari e fanno fatica a muovere l’arto. A volte, può essere ...

