Mercato Spezia | i nomi nella lista dopo lo sblocco del Tas di Losanna

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 giugno 2022) Si è sbloccato ildelloe con esso anche i tanidella dirigenza per rinforzare la squadrala sentenza del Tas di, lopuò tornare a faree ha diversiper rinforzarsi. Il primo capitolo riguarda il riscatto di Agudelo, uno di quelli che potrebbe tornare utile nel modulo di Gotti. In entrata piace Walace dell’Udinese, per la difesa interessa Lovato e in avanti si parla di Destro che non si sposterebbe di tantol’esperienza al Genoa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.