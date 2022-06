Liverpool, preso il successore di Manè: svelate le cifre dell’affare! (Di sabato 11 giugno 2022) Stagione incredibile quella della squadra di Jurgen Klopp che, però, non si è conclusa benissimo. La vittoria della FA Cup, trofeo più antico al mondo, e della Carabao Cup, sono state comunque largamente festeggiate dai tifosi, che hanno applaudito i loro beniamini durante la cerimonia di premiazione sul pullman nelle strade di Liverpool. L’epilogo, però, poteva essere ancora migliore. Infatti è mancato davvero poco e i Reds potevano completare il quadruplete per la prima volta nella sotria. Il campionato è stata forse una delusione ancor più grande rispetto alla Champions, dove l’ex Gerrard stava regalando la coppa alla sua squadra da calciatore battendo il City di Pep Guardiola. Discorso diverso invece per la Champions, dove la fortuna e gli episodi hanno deciso sul gioco e sulle occasioni da gol. Nunez Benfica LiverpoolPer placare un pò ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 giugno 2022) Stagione incredibile quella della squadra di Jurgen Klopp che, però, non si è conclusa benissimo. La vittoria della FA Cup, trofeo più antico al mondo, e della Carabao Cup, sono state comunque largamente festeggiate dai tifosi, che hanno applaudito i loro beniamini durante la cerimonia di premiazione sul pullman nelle strade di. L’epilogo, però, poteva essere ancora migliore. Infatti è mancato davvero poco e i Reds potevano completare il quadruplete per la prima volta nella sotria. Il campionato è stata forse una delusione ancor più grande rispetto alla Champions, dove l’ex Gerrard stava regalando la coppa alla sua squadra da calciatore battendo il City di Pep Guardiola. Discorso diverso invece per la Champions, dove la fortuna e gli episodi hanno deciso sul gioco e sulle occasioni da gol. Nunez BenficaPer placare un pò ...

