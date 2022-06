(Di sabato 11 giugno 2022)è sempre più vicino al. In attesa della firma l’attaccante si recherà lunedì aper leè in dirittura di arrivo con il. I Reds hanno l’accordo sia con il calciatore, che con il Benifca, che riceverà 80 milioni di euro, più 20 di bonus. ?CONFIRMADONúñez viajará el lunes apara realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato hasta junio 2027. *??La operación se cerró hoy: Benfica recibirá €80M más 20M en bonus por el crack ??. pic.twitter.com/hrGxTfYf6F— César Luis Merlo (@CLMerlo) June 11, 2022 Il centravanti uruguaiano è atteso lunedì in Inghilterra per le...

Pubblicità

FrancescoLivo_ : RT @bologna_sport: A breve sarà ufficialmente un nuovo giocatore del #Liverpool - bologna_sport : A breve sarà ufficialmente un nuovo giocatore del #Liverpool - Cuaddu1 : @CorSport Io ci posso anche credere che il Milan possa pagare la clausola ma questa la potrebbero pagare anche Live… - Falzarego : @salpaladino Con tutto il tifo e la fede di questo mondo, a meno che non succeda qualcosa di imponderabile, non ved… -

Calcio News 24

... Chelsea FC (al sesto posto con 1,4 miliardi di interazioni/anno) eFC al settimo posto, ... contenuti, internazionalizzazione e che crediamo possano portare i primi risultati già nel...Il club rossonero potrebbe in realtà non muoversi sul mercato, dato che afaranno approdo a ... per questo era stato dato ilcome club più vicino al 17enne . In realtà, come appreso ... Liverpool, a breve le visite mediche di Darwin Nunez Dopo l'ufficializzazione di Aurélien Tchouaméni da parte della squadra campione d'Europa, i Reds hanno praticamente concluso l'operazione da 100 milioni di euro che porterà la punta uruguaiana alla co ...A breve la firma 2 Giu•17:15 Milan-Origi ... Dopo otto anni, il classe 1995 lascia il Liverpool. Con i Reds, Divock Origi ha vinto una Premier League, una FA Cup, una Coppa di Lega, un Community ...