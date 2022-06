LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si inizia (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DEL Delfinato 13.08 Si comincia immediatamente in salita: tra pochi chilometri si affronta già il Col du Galibier, ‘fuori categoria’ di 23 chilometri al 5,1%. Poi discesa e altra lunghissima ascesa, il Col de la Croix de Fer: la pendenza media è di poco superiore al 5%, ma i 29 chilometri con le ruote all’insù si faranno sentire. Dallo scollinamento mancheranno 30 chilometri all’arrivo. Seguiranno un lungo tratto in discesa e gli ultimi 6 chilometri che porteranno verso il GPM di Vaujany, un seconda categoria al 7,2% di pendenza media. 13.05 inizia LA SETTIMA tappa DEL Giro DEL Delfinato 2022! 13.03 I corridori hanno iniziato da qualche minuto il ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEL13.08 Si comincia immediatamente in salita: tra pochi chilometri si affronta già il Col du Galibier, ‘fuori categoria’ di 23 chilometri al 5,1%. Poi discesa e altra lunghissima ascesa, il Col de la Croix de Fer: la pendenza media è di poco superiore al 5%, ma i 29 chilometri con le ruote all’insù si faranno sentire. Dallo scollinamento mancheranno 30 chilometri all’arrivo. Seguiranno un lungo tratto in discesa e gli ultimi 6 chilometri che porteranno verso il GPM di Vaujany, un seconda categoria al 7,2% di pendenza media. 13.05LA SETTIMADELDEL! 13.03 I corridori hannoto da qualche minuto il ...

