LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: Leclerc e Sainz davanti a tutti nella FP3, pista più lenta (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO TV8 QUALIFICHE IN CHIARO 13.35 Russell si porta in seconda posizione a 0.769 da Leclerc, scavalcando Sainz (+1.197). 13.33 Siamo in attesa della Red Bull! 13.31 ECCO! Arriva Leclerc che vola subito in 1:45.260 rifilando 1.197 a Sainz e 1.381 a Magnussen. 13.29 Sainz migliora il tempo di Russell con il tempo di 1:46.457, precedendo di 0.184 Magnussen ora secondo. tutti crono con le soft, ma siamo su tempi molto lontani dai riferimenti di ieri sul giro secco. 13.28 1:47.256 il tempo ottenuto da Russell, che funge da riferimento. Vedremo che cosa farà Sainz. 13.25 Si torna in pista e si vede Sainz con la Ferrari, montando gomme soft. Stessa scela per ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO TV8 QUALIFICHE IN CHIARO 13.35 Russell si porta in seconda posizione a 0.769 da, scavalcando(+1.197). 13.33 Siamo in attesa della Red Bull! 13.31 ECCO! Arrivache vola subito in 1:45.260 rifilando 1.197 ae 1.381 a Magnussen. 13.29migliora il tempo di Russell con il tempo di 1:46.457, precedendo di 0.184 Magnussen ora secondo.crono con le soft, ma siamo su tempi molto lontani dai riferimenti di ieri sul giro secco. 13.28 1:47.256 il tempo ottenuto da Russell, che funge da riferimento. Vedremo che cosa farà. 13.25 Si torna ine si vedecon la Ferrari, montando gomme soft. Stessa scela per ...

