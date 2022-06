L’incredibile storia della cameriera francese che vuole diventare deputata (Di sabato 11 giugno 2022) Domani e il 19 giugno si terranno i due turni delle elezioni legislative francesi, i cittadini eleggeranno i 577 deputati della camera bassa, l’Assemblea Nazionale. Tra i candidati c’è Rachel Keke, donna delle pulizie in un hotel di Parigi. Non passa inosservata: simbolo di una lotta sindacale contro lo sfruttamento sul lavoro, la sua elezione potrebbe rendere un po’ più rappresentativo l’emiciclo francese e dare voce a chi non ne ha. Su un palcoscenico allestito in mezzo al verde, in un parco della città di Fresnes, a sud di Parigi, Rachel Keke indossa un appariscente vestito blu e arancione e il suo più bel sorriso. È il giorno del suo quarantottesimo compleanno, ma anche quello del suo secondo comizio politico in quanto candidata alle elezioni legislative francesi. Nella settima circoscrizione del dipartimento del Val-de-Marne, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 giugno 2022) Domani e il 19 giugno si terranno i due turni delle elezioni legislative francesi, i cittadini eleggeranno i 577 deputaticamera bassa, l’Assemblea Nazionale. Tra i candidati c’è Rachel Keke, donna delle pulizie in un hotel di Parigi. Non passa inosservata: simbolo di una lotta sindacale contro lo sfruttamento sul lavoro, la sua elezione potrebbe rendere un po’ più rappresentativo l’emicicloe dare voce a chi non ne ha. Su un palcoscenico allestito in mezzo al verde, in un parcocittà di Fresnes, a sud di Parigi, Rachel Keke indossa un appariscente vestito blu e arancione e il suo più bel sorriso. È il giorno del suo quarantottesimo compleanno, ma anche quello del suo secondo comizio politico in quanto candidata alle elezioni legislative francesi. Nella settima circoscrizione del dipartimento del Val-de-Marne, ...

Pubblicità

zazoomblog : L’incredibile storia della cameriera francese che vuole diventare deputata - #L’incredibile #storia #della - Yihiita : @vito22222222 @DucaAndrea85 - Ciao sono Mr. Incredibile! Come? Sei interista e non stai fumando o spiegando? No non… - infoitestero : Dopo 41 anni di silenzi, indagini e mistero è stata ritrovata: l’incredibile storia di Baby Holly - sincerelycami_ : @ginger_etti Incredibile, è già la seconda volta (dopo la storia dell’acqua, genio) che rimango basita da quanto qu… - rpi2_ : RT @annasergi: Per la mia rubrica @ICalabresi_IC MAFIOSFERA: l’incredibile storia della Waterfront Commission di NY|NJ -politica, sindacati… -