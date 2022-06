Le pagelle di Inghilterra-Italia (0-0): bene tutti gli Azzurri (Di sabato 11 giugno 2022) Riportiamo le pagelle del match Inghilterra-Italia. Al Molineux Stadium l’Italia di Roberto Mancini pareggia zero a zero contro l’Inghilterra. Le pagelle di Inghilterra-Italia Prima delle pagelle di giocatori e allenatori di Inghilterra e Italia; riportiamo quella del direttore di gara. Marciniak 6,5 – Arbitra bene specialmente nella fase più calda della partita, troppo fiscale sul cartellino giallo per Gatti. pagelle Inghilterra Ramsdale 7 – Miracoloso su Tonali nel primo tempo, si fa trovare prontissimo su Pessina (due volte) e Locatelli. Proverà ad insidiare Pickford per un posto da titolare nel Mondiale in Qatar. Trippier 5 – Dal suo lato ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 giugno 2022) Riportiamo ledel match. Al Molineux Stadium l’di Roberto Mancini pareggia zero a zero contro l’. LediPrima delledi giocatori e allenatori di; riportiamo quella del direttore di gara. Marciniak 6,5 – Arbitraspecialmente nella fase più calda della partita, troppo fiscale sul cartellino giallo per Gatti.Ramsdale 7 – Miracoloso su Tonali nel primo tempo, si fa trovare prontissimo su Pessina (due volte) e Locatelli. Proverà ad insidiare Pickford per un posto da titolare nel Mondiale in Qatar. Trippier 5 – Dal suo lato ...

